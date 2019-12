Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Nicht zu stoppen James Harden. Reuters

James Harden befindet sich aktuell in einer vorzüglichen Verfassung. Diese belegte Point Guard der Houston Rockets mit seinem 2. Spiel in Folge, in dem er über 50 Punkte erzielte. Nachdem Harden am Mittwoch gegen die Cleveland Cavaliers mit 55 Punkten überzeugte, kam er beim 130:107-Sieg gegen Orlando Magic auf 54 Zähler.

50-Punkte-Marke zum 5. Mal geknackt

Wie schon gegen Cleveland verwandelte Harden auch in Orlando 10 Dreipunkte-Würfe. Der 30-Jährige erreichte zum 5. Mal in dieser Saison in einem Spiel über 50 Punkte, so oft wie alle anderen NBA-Spieler zusammen.

Der Genfer Center Clint Capela erzielte für Houston 10 Punkte und 11 Rebounds. Defensivspieler Thabo Sefolosha blieb ohne Zähler.