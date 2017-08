Tausch der Superstars in der NBA

Die Cleveland Cavaliers und die Boston Celtics tauschen ihre Point Guards. Damit wird das Top-Duo Kyrie Irving und LeBron James getrennt.

Der viermalige Allstar Kyrie Irving wechselt von Vizemeister Cleveland Cavaliers zu den Boston Celtics. Dafür geht Isaiah Thomas den umgekehrten Weg. Damit tauschen die beiden besten Teams der Eastern Conference der vergangenen Saison ihre Top-Point-Guards

«Kyrie ist einer der besten Werfer in der NBA. Das hat er auf der grössten Bühne, den NBA-Finals, in den letzten drei Jahren bewiesen», sagte Celtics-Präsident Danny Ainge. Für Irving, der gemeinsam mit LeBron James für Cleveland 2016 den Titel gewann, ist es nach 6 Jahren in der NBA der erste Wechsel.

Auf solche Dribblings freut sich Boston A taste of what's to come pic.twitter.com/BzP3OgoQ28 — Boston Celtics (@celtics) 23. August 2017

Cleveland Sieger im Tauschhandel?

Irving kam in der vergangenen Spielzeit auf einen Schnitt von 25,2 Punkten pro Spiel. Thomas hatte in seinen 3 Celtics-Jahren einen Schnitt von 24,7 Punkten und war zuletzt drittbester NBA-Skorer. Für den 25 Jahre alten Point Guard bekommen die Cavaliers aus Boston neben Thomas noch 2 Spieler und die Rechte an einem Erstrundenpick 2018.