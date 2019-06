Die Toronto Raptors wurden für den 1. NBA-Titel der Geschichte an einer Parade gebührend gefeiert.

Der Hype war riesig: Zahllose Fans haben am Montag den 1. NBA-Titel der Toronto Raptors gefeiert. An der offiziellen Parade in der kanadischen Metropole quollen die Strassen von den Menschenmassen beinahe über. 5 offizielle Busse chauffierten die Basketball-Helden durch die Stadt.

Bürgermeister John Tory erklärte den 17. Juni 2019 offiziell als «We The North»-Day – bezogen auf den offiziellen Slogan der Raptors. Die Eigentümergesellschaft des Klubs erwartete bis zu 2 Millionen Teilnehmer an der «grössten Party, die Toronto je gesehen hat».

Die Raptors, das einzige kanadische Team in der NBA, hatte sich vergangene Woche sensationell als erstes nicht-amerikanisches Team den Titel in der höchsten Basketball-Liga gesichert.

4 Verletzte nach Schiesserei Am Rande der Veranstaltung kam es zu einem Zwischenfall: Vier Menschen seien angeschossen worden, ein Opfer schwebt in Lebensgefahr, teilte die Polizei per Twitter mit. Drei Verdächtige seien festgenommen worden.