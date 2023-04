Legende: Führte ihr Team zum Titel Courtney Monae Range (links). KEYSTONE/Valentin Flaurau

Elfic Fribourg ist zum 5. Mal in Serie Schweizer Meister. Die Freiburgerinnen gewannen Spiel 3 im Playoff-Final gegen Nyon Basket mit 92:46 und entschieden die Serie damit mit 3:0 für sich. Für Elfic ging damit eine Traumsaison bestmöglich zu Ende: Nach 20 Siegen aus 20 Spielen in der Regular Season blieben die Freiburgerinnen auch in den Playoffs ungeschlagen.

Im letzten Saisonspiel musste Elfic nur eine kleine Krise zu Beginn des 2. Viertels überstehen. Nyon führte zwischenzeitlich mit 27:15. Im Anschluss daran drehten die Favoritinnen jedoch auf und drehten die Partie bis zur Halbzeit auf 38:31. Nach der Pause liessen sie Nyon dann keine Chance mehr: Das Endresultat von 92:46 sprach letztlich eine deutliche Sprache.

Nächster Titel für Elfic

Beste Spielerin auf Seiten von Freiburg war die US-Amerikanerin Courtney Monae Range. Mit 26 Punkten und 13 Rebounds trug sie entscheidend zum Sieg ihres Teams bei.

Nach dem Cupsieg darf Elfic damit bereits wieder über den nächsten Nationalen Titel jubeln. Mit insgesamt 9 Titeln seit 2018 (5x Meisterschaft, 4x Cup) bleiben die Freiburgerinnen in der Schweiz damit das Mass aller Dinge.