Legende: Traf nur einen von sechs Dreierversuchen Rockets-Aushängeschild James Harden. Keystone

James Harden zog bei der Niederlage gegen die Trail Blazers nicht seinen besten Abend ein. Er erzielte nur 13 Zähler – so wenige wie noch nie in dieser Saison. Der ansonsten so fleissige Punktesammler war nur mit einem seiner sechs Dreierversuchen erfolgreich.

Portland sorgte letztlich mit einem starken 2. Viertel für den Unterschied. In diesem Spielabschnitt erzielten die Gäste 11 Punkte mehr.

Capela liefert wie gewohnt

Besser als Harden lief es neben Russell Westbrook, mit 31 Punkten bester Skorer der Rockets, Clint Capela. Der Genfer steuerte neben 14 Punkten auch die starke Anzahl von 18 Rebounds bei. Thabo Sefolosha, der zweite Schweizer im Team der Texaner, kam nicht zum Einsatz.