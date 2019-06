Toronto legt in der NBA-Finalserie wieder vor

47 Punkte und damit ein Karrierebestwert – und alles umsonst. Trotz einer Gala-Vorstellung von Superstar Stephen Curry beim Titelverteidiger Golden State Warriors sind die Toronto Raptors in der NBA-Finalserie erneut in Führung gegangen. Die Kanadier setzten sich im dritten Spiel auswärts mit 123:109 durch und führen in der Serie nun mit 2:1.

Eigentlich spielte bei den Warriors nur einer: , Link öffnet in einem neuen Fenster

Abgsehen von Curry selbst vermochten die ersatzgeschwächten Kalifornier kaum zu überzeugen. Neben dem verletzten Kevin Durant mussten die Warriors auch auf Shooting Guard Klay Thompson verzichten, der sich im zweiten Spiel in Toronto eine Blessur am Oberschenkel zugezogen hatte. Bester Akteur bei den Raptors war Starspieler Kawhi Leonard mit 30 Punkten.

Erster kanadischer NBA-Titel?

«Es fühlt sich gut an», sagte Leonard: «Wir sind einfach glücklich, dass wir dieses dritte Spiel gewonnen haben und unserem Ziel einen Schritt nähergekommen sind.» Den Raptors fehlen noch zwei Siege, um als erstes kanadisches Team überhaupt den NBA-Titel zu gewinnen. Das 4. Spiel steigt in der Nacht auf Samstag erneut in Oakland.