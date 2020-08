Lakers und Bucks starten mit Niederlagen in die Playoffs

Überraschungen in der NBA

Legende: Erlebte eine Enttäuschung Lakers-Superstar LeBron James. Keystone

Den Lakers half im Startspiel der Conference-Viertelfinals gegen Portland auch ein Triple-Double von LeBron James nicht zum Erfolg. Der Lakers-Superstar kam auf 23 Punkte, 17 Rebounds und 16 Assists – bessere Werte hatte in dieser Kombination noch nie ein Spieler in einem Playoff-Spiel der NBA. Die 16 Vorlagen waren zudem ein persönlicher Rekord für James in den Playoffs.

Weil Los Angeles aber insgesamt schlechte Wurfquoten verzeichnete, konnte sich der Aussenseiter aus Portland durchsetzen. James blieb dennoch positiv: «Ich bin nicht frustriert. Das Spiel ist das Spiel, wir wollten gewinnen. Aber wir haben am Donnerstag eine Möglichkeit zum Ausgleich und darauf konzentrieren wir uns jetzt.»

Auch Bucks mit Patzer

Ebenfalls ein Fehlstart unterlief den Milwaukee Bucks. Das Team um Giannis Antetokounmpo unterlag Orlando Magic 110:122. Antetokounmpo kam auf 31 Punkte und 17 Rebounds.

Mit Los Angeles und Milwaukee kassierten die jeweils besten Teams der Regular Season im Westen und Osten Pleiten zum Playoff-Auftakt. Das gab es nach ESPN-Angaben zuletzt 2003.