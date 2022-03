Legende: Setzte dem Spiel seinen Stempel auf Kyrie Irving. Reuters/USA Today Sports

Kyrie Irving legte beim 150:108-Sieg seiner Brooklyn Nets bei den Orlando Magic stolze 60 Punkte auf. Damit übertraf der Impfskeptiker seinen Karrierehöchstwert von 57 Zählern aus dem Jahr 2015. «Ich habe mich gut gefühlt», sagte der 29-Jährige danach.

Irving egalisierte zudem auch die Saisonbestmarke, die Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) tags zuvor aufgestellt hatte. Erstmals seit 1962 erzielten verschiedene Spieler an aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 60 Punkte.

00:22 Video Irving: «Bin einfach dankbar» (engl.) Aus Sport-Clip vom 16.03.2022. abspielen

Immer wieder in der Kritik

Irving sorgte wegen seiner Haltung zur Corona-Impfung immer wieder für Kontroversen. Da er die Impfung verweigert, hatte er den Saisonstart verpasst und lief Anfang Januar erstmals für die Nets in dieser Spielzeit auf. Wegen der Regularien in New York darf Irving immer noch keine Heimspiele bestreiten.

Am Tag vor seiner Gala war Brooklyn mit einer Geldstrafe über 50'000 US-Dollar belegt worden, weil sich Irving am Sonntag beim Heimspiel gegen die New York Knicks in der Kabine aufgehalten hatte.