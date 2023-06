Verband sendet Dossier falsch: Freiburg nicht in Champions League

Legende: Können sich wohl nicht auf internationaler Bühne zeigen Natan Jurkovitz und die Spieler von Fribourg Olympic. Keystone/Anthony Anex

Fribourg Olympic ist im Schweizer Basketball das Mass aller Dinge. Anfang April schafften die Westschweizer im Cup die Titelverteidigung, und erst vor 2 Wochen holten sie den 5. Meistertitel in Serie. Klar, dass sich Freiburg erneut auch auf internationaler Bühne beweisen möchte.

Doch wegen eines ärgerlichen Missgeschicks wird der Klub dieses Jahr nicht an der Champions-League-Qualifikation teilnehmen können. Das Dossier des Schweizer Meisters landete nämlich beim internationalen Verband an der falschen Adresse – und Freiburg wurde deshalb nicht in die Quali aufgenommen.

Der Fehler liegt nicht etwa bei Fribourg Olympic, sondern beim Schweizer Verband, wie Radio Fribourg und La Liberté berichten. Swiss Basketball hatte das Dossier falsch versendet.

Für die Freiburger bleibt noch die Hoffnung, dass das Missverständnis geklärt werden kann. «Wir werden uns wehren», kündigte Olympic-Vizepräsident Pascal Joye an.

01:24 Video Archiv: Freiburgs Basketballer holen 5. Meistertitel in Serie Aus Sport-Clip vom 13.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.