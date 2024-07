Wie der Vater, so der Sohn: Bronny James ist offiziell Spieler der Los Angeles Lakers in der NBA.

Vater-Sohn-Duo in der NBA?

Legende: Soll ein Gesamtgehalt von 7,9 Millionen Dollar haben Bronny James. imago images/Sopa Images

Lakers-Geschäftsführer Rob Pelinka verkündete die Vertragsunterschrift von Bronny James gemeinsam mit der des Erstrunden-Draftpicks Dalton Knecht. Der Sohn von Superstar LeBron James war in der vergangenen Woche in der zweiten Runde der alljährlichen Talentauswahl der Liga an 55. Stelle gezogen worden.

Inhalte der Verträge wurden nicht kommuniziert. Wie ESPN mit Verweis auf eine ligainterne Quelle berichtet, soll das Arbeitspapier von Bronny James eine Laufzeit von 3 Jahren mit einer Option auf ein weiteres und ein Gesamtgehalt von 7,9 Millionen Dollar haben.

Bald gemeinsam auf dem Court?

Erst kurz zuvor hatten mehrere US-Medien übereinstimmend berichtet, dass sich sein Vater LeBron James auf einen neuen Vertrag mit der Franchise geeinigt habe. Der beste Punktesammler der NBA-Historie, mittlerweile 39-jährig, soll demnach mindestens auch in den kommenden 2 Jahren für die Lakers auflaufen.

Damit steht der historischen Familienzusammenführung zumindest auf dem Papier nichts mehr im Wege. Die beiden wären das erste Vater-Sohn-Duo der NBA-Geschichte.