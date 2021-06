Der Schweizer gewinnt mit Atlanta Spiel 4 im NBA-Viertelfinal gegen Philadelphia 103:100. In der Serie steht es 2:2.

Viertelfinals in der NBA

Legende: Erfolgreiche Störarbeit Atlantas Clint Capela gegen Philadelphias Joel Embiid. imago images

Philadelphia schien im 2. Viertel der Partie in Atlanta wie der sichere Sieger. Die 76ers lagen kurz vor der Pause 60:42 in Führung und waren auf bestem Weg, in der Best-of-7-Serie auf 3:1 Siege wegzuziehen.

Capela und Collins neutralisieren Embiid

Dann aber kam der Bruch im Spiel des Qualifikationssiegers der Eastern Conference. Entscheidend war dabei auch, dass der Genfer Clint Capela zusammen mit Jason Collins den zuvor überragenden Philadelphia-Center Joel Embiid besser in den Griff bekam. Der Kameruner blieb in der 2. Hälfte ohne Korb aus dem Spiel heraus.

Bester Skorer der Hawks war einmal mehr Trae Young, der trotz Problemen an der Schulter auf 25 Punkte kam und dazu noch 18 Assists gab. 4 von Youngs Mitspielern verzeichneten ebenfalls mindestens 10 Punkte, unter ihnen auch Center Capela (12 Punkte, 13 Rebounds).

Die 5. Partie findet in der Nacht auf Donnerstag in Philadelphia statt.