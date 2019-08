Legende: Grosse Aufgabe Die Schweiz mit Superstar Clint Capela muss gegen Island mit mindestens 21 Punkten Vorsprung gewinnen. Keystone

Das Schweizer Basketball-Nationalteam erhielt von Island in der EM-Vorqualifikation Schützenhilfe. Die Nordländer bezwangen Portugal im Heimspiel mit 96:68.

Sofern die Schweiz am Mittwoch in Montreux wiederum Island besiegt, stehen alle 3 Mannschaften bei 4 Punkten. Für den Gruppensieg, der zur Teilnahme an der eigentlichen EM-Qualifikation berechtigt, muss die Mannschaft von Trainer Gianluca Barilari aber mit mindestens 21 Punkten Vorsprung gewinnen.

Erstes Spiel verloren

Das Auswärtsspiel in Island hatte die Schweiz 82:83 verloren. Der Siegtreffer für die Gastgeber fiel 0,7 Sekunden vor dem Ende.