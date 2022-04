Die Atlanta Hawks haben sich in der NBA als letztes Team in der Eastern Conference für die Playoffs qualifiziert.

Legende: Das sah nicht gut aus Clint Capela konnte das Parkett nicht ohne Hilfe seiner Teamkollegen verlassen. Reuters/David Richard

Atlanta sicherte sich im entscheidenden Spiel des Play-In-Tournaments in Cleveland das Ticket für die NBA-Playoffs. Allerdings zog sich Clint Capela beim 107:101-Auswärtssieg gegen die Cavaliers eine Verletzung am rechten Bein zu. Der Genfer Center überdehnte kurz vor Ende des 2. Viertels das Knie, als er Evan Mobley foulte und dieser auf sein Bein fiel. Am Samstag muss sich Capela einer MRI-Untersuchung unterziehen.

In gut 13 Minuten Spielzeit kam Capela auf 7 Punkte und 8 Rebounds. Die Verletzung des Schweizers gab Atlanta aber einen zusätzlichen Kick. «Wir waren umso motivierter. Wir wollten für ihn gewinnen. Wir wissen, wie hart er das ganze Jahr über gearbeitet hat, um in die Playoffs zu kommen. Wir hoffen, dass er schnell wieder zurückkommen kann», sagte Trae Young. Der Spielmacher der Hawks war mit 38 Punkten, von denen er 32 in der 2. Halbzeit erzielte, der Mann des Spiels.

In den Playoff-Achtelfinals trifft Atlanta ab Sonntag auf die Miami Heat, das Top-Team im Osten. Ebenfalls die Playoffs erreicht hat New Orleans.

