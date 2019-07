In der Summer League testen die NBA-Klubs ihre neuen Spieler. Das Spiel zwischen New York und New Orleans musste abgebrochen werden.

Legende: Zion Williamson Der 19-Jährige spielte erstmals im Pelicans-Trikot. Reuters

Vor noch nicht einmal 3 Wochen wurde Zion Williamson von den New Orleans Pelicans im NBA-Draft als Nummer 1 gezogen. Der 19-Jährige gilt als Riesentalent und soll die Pelicans in eine glorreiche Zukunft führen. In der Nacht auf Samstag gab er in der Summer League sein Debüt. Eines, das nicht wegen dem Sportlichen in Erinnerung bleiben wird.

Auf dem Parkett zeigte Williamson in der 1. Halbzeit eine starke Leistung. 6 Minuten vor dem Ende des 1. Viertels verbuchte er seine ersten Punkte mit einem Dunk. Insgesamt kam er auf 11 Zähler in nur 9 Minuten.