In der NBA stehen alle 16 Playoff-Teilnehmer fest. Die Golden State Warriors sind keiner von ihnen.

Golden State verpasst die Playoffs in der NBA

Legende: Seine 39 Punkte reichten nicht Steph Curry und die Warriors verpassen die Playoffs. Keystone

Die Golden State Warriors vergaben auch ihre zweite Chance und werden in den Playoffs damit definitiv nicht dabei sein. Nachdem das Team um den Superstar und erneuten MVP-Kandidaten Stephen Curry bereits gegen die Los Angeles Lakers verloren hatte, unterlag es im zweiten Spiel der Vorqualifikation den Memphis Grizzlies überraschend 112:117 nach Verlängerung.

Memphis wird nun als Neunter der Regular Season den Qualifikationssieger Utah Jazz fordern. Für Golden State, den Champion von 2015, 2017 und 2018, ist die Saison hingegen zum zweiten Mal in Folge vorzeitig zu Ende.

Capelas Hawks gegen die Knicks

Im Zuge der Corona-Krise wurde ein sogenanntes «Play In»-Turnier ins Leben gerufen, in dem die jeweils vier Teams auf den Plätzen 7 bis 10 in der Eastern und der Western Conference um die letzten beiden Plätze in den Playoffs spielten.

Als Fünfter der Eastern Conference hatte sich Atlanta einen Playoff-Platz gesichert. Die Hawks mit dem Genfer Clint Capela treffen im Achtelfinal auf die Knicks. Weil die New Yorker die Direktduelle gewonnen haben, geniessen sie Heimrecht.