In seinem ersten gemeinsamen Ernstkampf seit Olympia 2024 gewinnt das Schweizer Beachvolleyball-Duo in Brasilien locker.

Legende: Der Start mit der neuen alten Partnerin ist geglückt Tanja Hüberli. (Archiv) Keystone/Anthony Anex

Nina Brunner und Tanja Hüberli haben ihre zweite Zusammenarbeit erfolgreich lanciert. Die Olympia-Bronzegewinnerinnen von Paris entschieden beim Elite-16-Turnier in Saquarema (BRA) ihr Auftaktspiel souverän für sich.

In der ersten gemeinsamen Partie seit knapp zwei Jahren bekundeten Brunner/Hüberli beim 21:12, 21:10 gegen Monika Paulikiene/Aine Raupelyte aus Litauen keine Mühe. Hüberli brillierte mit 9 Blocks, zudem servierten die Schweizerinnen 6 Asse.

Nach Olympia 2024 hatten sich die Wege der beiden Innerschweizerinnen getrennt. Brunner gab aufgrund ihrer Schwangerschaft den temporären Rücktritt, Hüberli fand in Leona Kernen eine neue Partnerin und zog sich später eine hartnäckige Fussverletzung zu. Nun sind die beiden wieder vereint – und harmonieren bereits wieder blendend.