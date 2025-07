Anouk und Zoé Vergé-Dépré stehen an der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf vorzeitig in den Achtelfinals.

Dasselbe gilt für das Duo Adrian Heidrich/Jonathan Jordan, das ebenfalls beide Gruppenspiele gewinnt.

Tanja Hüberli und Leona Kernen müssen in die Zwischenrunde und scheitern dort.

Im Duell der beiden Sieger-Duos der 1. Runde der Gruppe C gewannen Anouk und Zoé Vergé-Dépré gegen Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne (GER) 21:18, 22:24, 15:10. In der Kurzentscheidung lagen die Schwestern nie in Rückstand, nachdem sie in Satz 2 für eine Aufholjagd letztlich doch nicht belohnt worden waren.

Auch das Schweizer Männerduo Adrian Heidrich/Jonathan Jordan steht mit weisser Weste im Achtelfinal. Der Zürcher und der Basler bestätigten ihren Sieg vom Mittwoch mit einem 21:16, 21:16-Erfolg über Matthew Immers und Ruben Penninga (NED).

Hüberli/Kernen bereits out

Nachdem Yves Haussener und Julian Friedli nach der Gruppenphase die Segel hatten streichen müssen, endete in der Zwischenrunde auch für Marco Krattiger und Leo Dillier (17:21, 21:18, 12:15 gegen Javier und Joaquin Bello/ENG) sowie für Tanja Hüberli und Leona Kernen die EM.

Die zweifache Europameisterin Hüberli und ihre neue Partnerin Kernen hatten nach dem Startsieg das 2. Gruppenspiel gegen Tina Graudina/Anastasija Samoilova (LAT), die in Gstaad bis in den Final vorgestossen waren, mit 19:21, 12:21 verloren. In der Zwischenrunde unterlagen Hüberli/Kernen dann Mila Konink/Raisa Schoon (NED) klar mit 12:21, 19:21.