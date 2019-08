Am Montag startet die Beachvolleyball-Europameisterschaft in Moskau. Hüberli/Betschart haben das Podest im Visier.

Legende: Wollen in Russland hoch hinaus Nina Betschart (l.) und Tanja Hüberli. Keystone

Zum 5. Mal findet die Beachvolley-EM in Russland statt (5. bis 11. August). Mit dabei ist auch das zurzeit stärkste Schweizer Duo Nina Betschart und Tanja Hüberli.

Bei der EM-Hauptprobe am Major-Turnier in Wien zeigten die Schweizerinnen eine solide Leistung. Im Viertelfinal wurde das Duo von den kanadischen Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes jedoch jäh ausgebremst und beendete das Turnier auf Platz 5.

EM-Silber im Vorjahr

Auch in den Wettkämpfen zuvor reichte es nicht für das Podest. Gleich zweimal musste sich das Duo mit der «ledrigen» Medaille begnügen: Rang 4 an der WM in Hamburg Anfang Juli, Rang 4 am World-Tour-Turnier in Gstaad.

Nun wollen die amtierenden Schweizer Meisterinnen an der EM endlich wieder aufs Podest. Vor einem Jahr holten sie sich in den Niederlanden bereits die EM-Silbermedaille.

Heidrich/Vergé-Dépré auf dem Vormarsch

Für das Duo Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré reichte es in dieser Saison noch zu keinem Top-Resultat. Ihre Leistungen stimmen aber zuversichtlich, wenn man bedenkt, dass sich Heidrich im vergangenen Jahr noch einer Rückenoperation unterziehen musste.

Das Schweizer Tandem befindet sich auf dem Weg zurück an die Weltspitze – ein Platz in den vorderen Rängen an der EM wäre für Heidrich/Vergé-Dépré eine Bestätigung.

Bild 1 / 5 Legende: Möchten endlich auf und nicht neben dem Podest jubeln Tanja Hüberli und Nina Betschart. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Auf dem Weg zurück zur alten Form Anouk Vergé-Dépré (l.) und Joana Heidrich. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Spielen erst die zweite Saison im Duett Dunja Gerson (l.) und Laura Caluori. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Sehnen sich nach der Olympiaqualifikation Nico Beeler (l.) und Marco Krattiger. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Überraschten am Major-Turnier in Wien Adrian Heidrich (r.) und Mirco Gerson. Getty Images

Heidrich/Gerson für einen Schweizer Exploit bereit

Für eine Überraschung bei den Männern könnte das Duo Adrian Heidrich und Mirco Gerson sorgen. Die beiden überzeugten in Wien und schafften es gar in den Viertelfinal des Fünfsterne-Turniers, eine Premiere für Heidrich/Gerson.

Durchsetzen möchten sich auch Nico Beeler und Marco Krattiger. Nach verpasster WM-Teilnahme in Hamburg fehlen ihnen wichtige Punkte für die Olympiaqualifikation. Diese gilt es nun nächste Woche in Moskau zu holen.

Schweizer Duos an der Beachvolley-EM Frauen Männer Nina Betschart/Tanja Hüberli Adrian Heidrich/Mirco Gerson Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré Nico Beeler/Marco Krattiger Laura Caluori/Dunja Gerson

