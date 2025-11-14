Anouk und Zoé Vergé-Dépré gewinnen in Australien ihr erstes Gruppenspiel. Bei den Männern kam es zu einem Schweizer Duell.

Legende: Schweizer Medaillenhoffnung in Adelaide Anouk (l.) und Zoé Vergé-Dépré. Keystone/DPA/Marius Becker/Archiv

Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind erfolgreich in die Beachvolleyball-WM in Australien gestartet. Das als Nummer 11 gesetzte Schwestern-Duo wurde im ersten Gruppenspiel in Adelaide seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich gegen die Dominikanerinnen Crismil Paniagua/Julibeth Payano 21:14, 21:12 durch.

Schweizer Duell an Krattiger/Dillier

Mit diesem Auftaktsieg haben die Bernerinnen einen wichtigen Schritt in Richtung Sechzehntelfinals gemacht. Am Samstag treffen sie im zweiten Gruppenspiel auf die Einheimischen Elizabeth Alchin/Georgia Johnson, gegen die sie auf dem Papier erneut deutlich favorisiert sind. Zum Abschluss der Vorrunde wartet mit den Österreicherinnen Dorina und Ronja Klinger (Nummer 14) ein Schwesternduell.

Bei den Männern kam es zum Turnierstart zu einem Schweizer Duell. Marco Krattiger/Leo Dillier setzten sich gegen Adrian Heidrich/Jonathan Jordan 21:18, 22:20 durch. Das dritte Schweizer Männerduo, Yves Haussener/Julian Friedli, greift erst am Samstag ins Geschehen ein.