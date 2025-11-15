Marco Krattiger und Leo Dillier haben an der Beachvolleyball-WM in Adelaide (AUS) auch ihr 2. Gruppenspiel gewonnen. Die Schweizer schlugen das uruguayische Duo Hans Hannibal/Nicolas Llambias problemlos 21:10, 21:13. Damit haben sie einen Platz in der K.o.-Phase auf sicher.
Dies gilt nicht für das andere Schweizer Paar in der Gruppe A: Adrian Heidrich und Jonathan Jordan mussten sich dem norwegischen Spitzenduo Anders Mol/Christian Sörum mit 18:21, 16:21 geschlagen geben.
Wer holt sich den Gruppensieg?
Heidrich/Jordan stehen damit im letzten Gruppenspiel gegen Hannibal/Llambias unter Siegzwang. Vorne spielen Krattiger/Dillier gegen Mol/Sörum um den Gruppensieg.
Am Samstag (MEZ) kommt es in Adelaide noch zu weiteren Schweizer Einsätzen:
Live-Hinweis
In den kommenden Tagen sehen Sie folgende Schweizer Gruppenspiele:
- Samstag, 07:25 Uhr: Haussener/Friedli vs. Hammarberg/Berger (AUT)
- Samstag, 09:55 Uhr: Niederhauser/Kernen vs. Yan/Xia (CHN)
- Samstag, 10:55 Uhr: Vergé-Dépré/Vergé-Dépré vs. Alchin/Johnson (AUS)
- Sonntag, 10:25 Uhr: Niederhauser/Kernen vs. Clancy/Milutinovic (AUS)
- Montag, 11:55 Uhr: Vergé-Dépré/Vergé-Dépré vs. Klinger/Klinger (AUT)