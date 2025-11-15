Den Beachvolleyball-Spielern Marco Krattiger und Leo Dillier läuft es derzeit an der WM «Down Under».

Legende: Momentan Leader Marco Krattiger (links) und Leo Dillier. key/Anthony Anex (Archiv)

Marco Krattiger und Leo Dillier haben an der Beachvolleyball-WM in Adelaide (AUS) auch ihr 2. Gruppenspiel gewonnen. Die Schweizer schlugen das uruguayische Duo Hans Hannibal/Nicolas Llambias problemlos 21:10, 21:13. Damit haben sie einen Platz in der K.o.-Phase auf sicher.

Dies gilt nicht für das andere Schweizer Paar in der Gruppe A: Adrian Heidrich und Jonathan Jordan mussten sich dem norwegischen Spitzenduo Anders Mol/Christian Sörum mit 18:21, 16:21 geschlagen geben.

Wer holt sich den Gruppensieg?

Heidrich/Jordan stehen damit im letzten Gruppenspiel gegen Hannibal/Llambias unter Siegzwang. Vorne spielen Krattiger/Dillier gegen Mol/Sörum um den Gruppensieg.

Am Samstag (MEZ) kommt es in Adelaide noch zu weiteren Schweizer Einsätzen: