An der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden starten die beiden Schweizer Duos siegreich.

Die Olympia-Viertelfinalistinnen Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré gewinnen gegen die Ukrainerinnen Valentina Dawidowa/Angelina Chmil deutlich 21:8, 21:16.

Mehr kämpfen müssen Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder. Sie schlagen die Deutschen Hanna-Marie Schieder/Karla Borger in drei Sätzen 21:15, 18:21, 15:11.

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré wurden in ihrem ersten Gruppenspiel in Apeldoorn von den Ukrainerinnen Valentina Dawidowa/Angelina Chmil kaum gefordert. Die Olympia-Viertelfinalistinnen wurden beim 21:8, 21:16 ihrer Favoritenrolle gegen das in der Weltrangliste nur auf Platz 96 klassierte Duo vollends gerecht.

Legende: Keine Angewöhnungsschwierigkeiten Zoé Vergé-Dépré (rechts) und Esmée Böbner wurden ihrer Favoritenrolle gegen das ukrainische Duo gerecht. Keystone/Peter Schneider

Etwas mehr Mühe bekundeten Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder bei ihrer Startaufgabe in Den Haag. Die Bernerin und die Zürcherin mussten gegen das deutsche Duo Hanna-Marie Schieder/Karla Borger erst den Satzausgleich hinnehmen, ehe sie sich im Tiebreak 15:11 durchsetzten. Es war für die Europameisterinnen von 2020 der erste Auftritt, nachdem sie am Montag bekannt gegeben haben, dass sie nach acht gemeinsamen Jahren per Ende Saison sportlich getrennte Wege gehen werden.

Gruppensieger direkt im Achtelfinal

Gestalten die beiden Schweizer Teams am Mittwoch auch ihre noch ausstehenden beiden Gruppenspiele siegreich, ist ihnen der direkte Einzug in die Achtelfinals gewiss. Die Gruppenzweiten und -dritten müssen den Umweg über die Sechzehntelfinals nehmen.

Gesucht wird bis Samstag das Nachfolger-Duo von Tanja Hüberli/Nina Brunner, die ihren EM-Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Die Zentralschweizerinnen gönnen sich stattdessen nach dem Gewinn der Olympia-Bronzemedaille eine Pause.

Am Mittwoch greifen auch die beiden Schweizer Männerduos Marco Krattiger/Florian Breer und Quentin Métral/Yves Haussener ein erstes Mal ins Turniergeschehen ein.