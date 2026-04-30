Anouk und Zoé Vergé-Dépré unterliegen zum Auftakt des Elite16-Turniers in Brasilia ihren Landsfrauen Joana Mäder/Leona Kernen mit 14:21, 19:21.

Legende: Kein Start nach Mass Anouk und Zoé Vergé-Dépré (hier Ende August in Bern) unterliegen im Schweizer Duell. Keystone/Peter Klaunzer

Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Die Schwestern unterlagen zum Auftakt des Elite16-Turniers in Brasilia ihren Landsfrauen Joana Mäder/Leona Kernen mit 14:21, 19:21. Für «Team Zouk» war es der erste Match seit der Enttäuschung an der WM im letzten November mit dem Out in den Sechzehntelfinals. Das neu formierte Duo Mäder/Kernen startete derweil perfekt in die Gruppenphase ihres zweiten gemeinsamen Elite16-Turniers.

Auch Nina Brunner und Tanja Hüberli gewannen ihre erste Partie in Brasiliens Hauptstadt. Die wiedervereinten Olympia-Dritten von 2024 schlugen in ihrem ersten Gruppenspiel die Amerikanerinnen Savvy Cory/Devon Newberry 21:14, 12:21, 15:12.