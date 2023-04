Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder starten in Brasilien mit einem Sieg im Schweizerinnen-Duell in die neue Saison.

Beachvolleyball in Brasilien

Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder (ehemals Heidrich) sind mit einem Sieg auf die Beach-Tour zurückgekehrt. Sie setzten sich in Uberlandia (BRA) im Schweizerinnen-Duell mit Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré mit 21:15, 21:15 durch.

Das Ende einer langen Leidenszeit für Mäder

Für Mäder war es der erste Ernstkampf seit dem 19. Juni 2022. Im Bronze-Spiel an der WM in Rom hatte sie sich schwer an der Schulter verletzt, worauf sie sich einer Operation unterziehen musste und lange ausfiel. Nun bestreitet das Duo, das 2021 Olympia-Bronze gewann, wieder gemeinsam Wettkämpfe.

Spezielles Schwestern-Duell

Speziell war die Begegnung aber auch für Anouk Vergé-Dépré, die gegen ihre sechs Jahre jüngere Schwester Zoé antrat. Es war das erste Gruppenspiel im Rahmen des Elite-16-Turniers in Uberlandia, an dem mit Nina Brunner und Tanja Hüberli noch ein drittes Team aus der Schweiz im Einsatz steht. Die Gruppenphase wird am Freitag abgeschlossen.