Legende: Via World Ranking qualifiziert Tanja Hüberli (l.) und Leona Kernen. Keystone/DPA/Marius Becker.

Drei Schweizer Männer- und zwei Frauenteams haben die Qualifikationshürde für die Beachvolleyball-WM in Australien (14. bis 23. November) genommen, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Beim Challenge-Turnier im mexikanischen Veracruz, das am Sonntag zu Ende ging, wurden letztmals Punkte für das WM-Ranking vergeben.

Sowohl Yves Haussener/Julian Friedli als auch Adrian Heidrich/Jonathan Jordan nutzten diese letzte Möglichkeit und sicherten sich mit einem starken Schlussspurt doch noch das Ticket für Australien. Auch Marco Krattiger/Leo Dillier werden die Schweiz vertreten: das Duo sicherte sich eine Teilnahme über das World Ranking.

Reicht die Zeit bei Hüberli?

Die beiden Schweizer Frauen-Topteams Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré und Tanja Hüberli/Leona Kernen haben ihre Teilnahme ebenfalls frühzeitig über das World Ranking geschafft. Ob Hüberli rechtzeitig für die Titelkämpfe fit wird, ist noch nicht ganz klar. Die Schwyzerin hatte sich Anfang August am Sprunggelenk verletzt und musste sich operieren lassen.