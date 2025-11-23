An der Beachvolleyball-WM in Adelaide sichern sich David Ahman und Jonatan Hellvig die Goldmedaille.

Sie gewinnen das schwedische Finalduell gegen Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson mit 25:23, 21:19.

Bei den Frauen sorgen Tina Graudina und Anastasia Samoilova für das erste lettische WM-Gold.

Der Weltmeistertitel im Beachvolleyball wird zur Beute der Olympiasieger David Ahman und Jonatan Hellvig. Die Schweden setzten sich im australischen Adelaide gegen ihre Landsmänner Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson standesgemäss in zwei Sätzen mit 25:23 und 21:19 durch.

Hölting Nilsson/Andersson wussten sich gegen ihre favorisierten Gegner aber zur Wehr zu setzen. Gerade der erste Satz war sehr umkämpft und endete erst mit dem 6. Satzball – den ersten konnten Hölting Nilsson/Andersson besonders spektakulär abwehren. Im 2. Umgang mussten Ahman/Hellvig erst einem Rückstand nachrennen, eng blieb es bis zum Schluss. Beim Stand von 20:19 verwerteten sie den ersten Matchball zum Triumph.

Bronze sicherten sich die Franzosen Rotar/Gauthier-Rat gegen das deutsche Duo Ehlers/Wickler.

Lettinnen besiegen Amerikanerinnen

Beim Elite16-Turnier in Gstaad Anfang Juli hatten Nuss/Brasher (USA) gegen Graudina/Samoilova (LAT) noch die Oberhand behalten. Im WM-Final in Adelaide reüssierten nun die überraschenden Lettinnen. Der 21:15, 15:21, 15:11-Finalsieg bedeutete die erste WM-Goldmedaille für Lettland im Beachvolleyball.

Anders als im Berner Oberland ging die Neuauflage über 3 Sätze. Graudina/Samoilova hatten den ersten Durchgang, trotz frühem Rückstand, weitgehend im Griff und führten zwischenzeitlich mit 7 Punkten Vorsprung. Anders präsentierte sich der zweite Satz, in dem die Lettinnen nur ein Mal in Führung gehen konnten. Im letzten Umgang liessen sich Graudina/Samoilova nach dem Punkt zum 6:5 nicht mehr einholen und verwerteten den ersten Matchball zum historischen Titelgewinn.

WM-Bronze holten Salgado/Rebecca aus Brasilien gegen ihre Landsfrauen Thamela/Victoria.