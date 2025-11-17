Yves Haussener und Julian Friedli stehen in Australien als zweites Schweizer Männer-Duo in den WM-Sechzehntelfinals.

Legende: Können für die K.o.-Phase planen Julian Friedli und Yves Haussener. Keystone/Anthony Anex

Yves Haussener und Julian Friedli beenden die Vorrunde in ihrer Gruppe auf Platz 2. Der Basler und der Aargauer bezwangen in ihrem letzten Gruppenspiel die Aussenseiter Damian Gomez/Eblis Veranes aus Kuba sicher 21:13, 21:18 und zeigten damit die erhoffte Reaktion auf die Niederlage vom Samstag gegen die favorisierten Katarer Cherif Younousse/Ahmed Tijan.

Haussener/Friedli folgen Marco Krattiger und Leo Dillier, die in ihrer Gruppe vor Adrian Heidrich und Jonathan Jordan auch Platz 2 belegen, in die Sechzehntelfinals. Ob Heidrich/Jordan ebenfalls direkt den Sprung in die Runde der letzten 32 schaffen oder den Umweg über die Playoffs nehmen müssen, steht noch nicht fest.

Vergé-Dépré-Schwestern bereits durch

Bereits mit Sicherheit in der Runde der letzten 32 stehen Anouk und Zoé Vergé-Dépré. Das Schwestern-Gespann ist nach zwei Siegen vor dem abschliessenden Gruppenspiel am Montag nicht mehr aus den Top 2 des Pools K zu verdrängen. Bei Annique Niederhauser/Leona Kernen, dem zweiten Schweizer Frauen-Duo, ist noch unklar, ob es für den direkten Einzug in den Sechzehntelfinal reicht oder ob ebenfalls der Umweg über die Playoffs genommen werden muss.