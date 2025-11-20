Für das letzte Schweizer Duo Marco Krattiger/Leo Dillier bedeutet der Achtelfinal in Adelaide Endstation.

Legende: Scheiden im Achtelfinal aus Marco Krattiger (l.) und Leo Dillier. moor media

Die Schweiz ist in der Endphase der Beachvolleyball-WM in Adelaide nicht mehr vertreten: Marco Krattiger und Leo Dillier haben den Viertelfinal-Einzug verpasst.

Krattiger und Dillier hielten gegen das brasilianische Gespann Evandro/Arthur Lanci, die Nummer 4 des Turniers, die Hoffnung aufs Weiterkommen einen Satz lang aufrecht – gegen zwei Konkurrenten, die sie schon einmal bezwungen hatten: Im Juli beim Elite16-Turnier in Gstaad gewannen die Schweizer in drei Sätzen.

Beim 24:22, 12:21, 13:15 in der Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit lagen die neuerliche Überraschung und der zweite Sieg gegen die Südamerikaner nur zu Beginn im Bereich des Möglichen. Nach dem ausgeglichen verlaufenen ersten Satz liessen der Thurgauer und der Aargauer eine schwächere Phase folgen.

Kein neuerlicher Coup

Die Brasilianer nutzten dies zum Ausgleich und im dritten Durchgang zu einer klaren Führung von zwischenzeitlich fünf Punkten. Krattiger und Dillier konnten den Rückstand zwar nochmals bis auf einen Punkt verkürzen. Für die Wende und den nächsten Coup reichte es aber nicht mehr.

Einen Tag zuvor war den Schweizern auf dem Weg in den Achtelfinal mit dem Sieg gegen die als Nummer 2 eingestuften Niederländer Stefan Boermans und Yorick de Groot ein Coup gelungen.