Marco Krattiger und Leo Dillier stehen an der WM in Adelaide (AUS) nach einem Zweisatz-Sieg im Achtelfinal.

Marco Krattiger und Leo Dillier halten an der Beachvolleyball-WM in Adelaide weiter die Schweizer Fahne hoch. Als letztes verbliebenes Schweizer Team schaffte das Duo am Mittwochmorgen (Schweizer Zeit) den Einzug in die Achtelfinals.

Krattiger/Dillier setzten sich in der Küstenstadt im Süden Australiens gegen die Niederländer Stefan Boermans und Yorick de Groot souverän mit 21:14 und 21:19 durch.

Nach dem klaren Verdikt im 1. Durchgang lieferten sie sich mit den Niederländern im 2. Satz dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen, mehr als 2 Punkte lag das Schweizer Duo nie in Front. Nach gut 40 Minuten verwerteten Krattiger/Dillier den 1. Matchball.

Nun gegen brasilianisches Duo

Der Achtelfinal steht am frühen Donnerstagmorgen auf dem Programm. Die beiden Schweizer bekommen es mit dem brasilianischen Duo Evandro/Arthur Lanci zu tun.