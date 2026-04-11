Das wiedervereinte Beachvolleyball-Duo setzt sich in einem umkämpften Achtelfinal gegen das US-Team Kraft/Cheng durch.

Legende: Treffen nun auf die nächsten Amerikanerinnen Nina Brunner (l.) und Tanja Hüberli. Getty Images/Matthew Stockman/Archiv

Nina Brunner und Tanja Hüberli stehen bei ihrem gemeinsamen Comeback am Elite-16-Turnier in Saquarema (BRA) im Viertelfinal. Das Schweizer Duo setzte sich gegen Megan Kraft/Kelly Cheng mit 21:11, 13:21, 16:14 durch. Die beiden Amerikanerinnen haben sich erst auf diese Saison hin zusammengetan. Cheng war 2023 an der Seite von Sara Hughes Weltmeisterin geworden.

Ebendiese Sara Hughes spielt nun mit Ally Batenhorst zusammen – und wird mit ihrer Partnerin im Viertelfinal nun auf Brunner/Hüberli treffen. Die beiden US-Amerikanerinnen verhinderten ein mögliches Schweizer Duell. Im Achtelfinal setzten sie sich gegen Joana Mäder/Leona Kernen durch. Auch diese Partie war eine enge Angelegenheit und wurde erst in einem dritten Satz entschieden. Die Schweizerinnen mussten sich mit 23:21, 16:21, 14:16 geschlagen geben.

Der Viertelfinal zwischen Brunner/Hüberli und Hughes/Batenhorst findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit statt.