Legende: Setzte sich zusammen mit Joana Mäder gegen ein US-Duo durch Leona Kernen. Keystone/Peter Klaunzer (Archiv)

Nina Brunner und Tanja Hüberli sahen sich in ihrem Auftaktspiel zum Elite16-Turnier im tschechischen Ostrava gegen Sofia Izuzquiza/Tania Moreno aus Spanien im Entscheidungssatz mit 2 Matchbällen konfrontiert, jubelten am Ende aber über ein 19:21, 21:16, 17:15. Joana Mäder und Leona Kernen mussten gegen das US-Team Corinne Quiggle/Chloé Loreen ebenfalls über die volle Distanz. Aber auch das 2. Schweizer Duo bewies Nervenstärke und wehrte beim 17:21, 21:18, 16:14 einen Matchball ab.

Eine Niederlage mussten derweil die Vergé-Dépré-Schwestern Anouk und Zoé hinnehmen. Sie verloren das erste Gruppenspiel gegen die erfolgreichen Deutschen Svenja Müller/Cinja Tillmann mit 17:21, 14:21. Das Duo gewann 2024 EM-Gold und 2025 EM-Bronze. Annique Niederhauser/Menia Bentele blieben indes schon in der Qualifikation am Vormittag mit 14:21, 17:21 an Quiggle/Loreen hängen.