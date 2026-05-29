Nach Brunner/Hüberli und den Vergé-Dépré-Schwestern gelingt auch Mäder/Kernen der Sprung in die K.o.-Phase.

Legende: Steht trotz Umweg im Achtelfinal Joana Mäder. Imago/Newspix

Nach einer 17:21, 17:21-Niederlage gegen das kanadische Top-Duo Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson erreichten Joana Mäder und Leona Kernen einzig aufgrund des minimal besseren Punkteverhältnisses im Vergleich zum Gruppenletzten die Lucky-Loser-Runde. Dort nutzten die Schweizerinnen ihre Chance aber und zogen dank einem 21:13, 24:22 gegen die Lokalmatadorinnen Valerie Dvornikova/Veronika Kleiblova in den Achtelfinal ein.

Bereits zuvor hatten sich die beiden anderen Schweizer Gespanne beim Elite16-Turnier im tschechischen Ostrava für die Runde der besten 16 qualifizieren können. Nina Brunner/Tanja Hüberli mussten sich im Kampf um den Gruppensieg zwar den Brasilianerinnen Thamela/Victoria mit 21:18, 13:21, 13:15 geschlagen geben, beendeten die Gruppe aber auf Rang 2.

Anouk und Zoé Vergé-Dépré retteten sich derweil am 3. Turniertag mit einem 21:17, 21:19 im Schwestern-Duell mit Dorina und Ronja Klinger (AUT) in die K.o.-Phase. Als einer der beiden besten Gruppendritten umgingen sie die Lucky-Loser-Runde.