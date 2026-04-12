Beim Elite-16-Turnier in Brasilien, ihrem ersten Auftritt seit knapp 2 Jahren, stehen die Beachvolleyballerinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli unter den letzten Vier.

Legende: Nina Brunner (links) und Tanja Hüberli Die beiden starten auch bei ihrer Karrieremission 2.0 sogleich wieder durch. KEYSTONE/Anthony Anex (Archiv)

Nina Brunner/Tanja Hüberli kontrollierten im brasilianischen Saquarema am Samstag auch die zweite Partie gegen ein US-Gespann innert weniger Stunden. Im Achtelfinal hatten die beiden Schweizerinnen gegen Kelly Cheng/Megan Kraft beim 21:11, 13:21, 16:14 einen weiteren Härtest gemeistert.

Die nächste erfolgreiche Prüfung folgte gegen Sara Hughes/Allysa Batenhorst. Die 31-jährige Hughes war 2023 an der Seite von Cheng Weltmeisterin geworden. Beim 21:19 und 26:24 zeigten Brunner/Hüberli eine reife Leistung.

Das nächste US-Tandem stellt sich in den Weg

Die beiden erlaubten sich in den entscheidenden Momenten kaum Fehler, blieben im Sideout äusserst stabil und landeten einige Big Points. Am Sonntag kämpfen sie um 16 Uhr Schweizer Zeit gegen eine weitere US-Paarung (Kristen Cruz/Taryn Brasher) um den Finaleinzug.

Brunner/Hüberli, die Olympia-Bronzegewinnerinnen von 2024 in Paris, sind nach einer Schwangerschaftspause von Brunner erst seit dieser Saison wiedervereint.