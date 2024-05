In Espinho stehen sich am Mittwoch Joana Mäder/Anouk Vergé-Dépré und Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré gegenüber.

In Quali für Elite-16-Turnier

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Holten Olympia-Bronze in Tokio Joana Mäder (links) und Anouk Vergé-Dépré. Keystone/EPA/Christian Bruna

Hinter den wahrscheinlich enteilten Europameisterinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner kämpfen bei den Frauen mit Joana Mäder/Anouk Vergé-Dépré und Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré noch zwei weitere Schweizer Duos um ein Ticket für Olympia in Paris – nur ein Nationen-Platz ist noch frei. Drei Turniere stehen vor der finalen Selektion durch Swiss Olympic noch aus.

Punktejagd in Espinho

Im portugiesischen Espinho kommt es in der zweiten Runde der Qualifikation am Mittwochabend nun zum brisanten Direktduell. Das siegreiche Gespann erhält die Chance, beim Turnier der höchsten Stufe mit dem Vorstoss ins Hauptfeld noch weitere wichtige Punkte für das ausschlaggebende Olympia-Ranking zu holen. Im Moment haben Böbner/Vergé-Dépré die Nase vorne, liegen 460 Punkte vor Mäder/Vergé-Dépré.

Die beiden Vergé-Dépré-Schwestern dürften sich nichts schenken. Beide wollen unbedingt an die Olympischen Spiele. Anouk hat an der Seite Mäders vor drei Jahren in Tokio Bronze geholt. Für Zoé und ihre Partnerin Böbner wäre die Teilnahme eine Premiere.