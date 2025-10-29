Legende: Nicht rechtzeitig fit Tanja Hüberli. Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: WM ohne Hüberli

Bis zum Schluss hatte Tanja Hüberli noch auf die Teilnahme an der WM gehofft. Nun ist klar, dass die Bronze-Gewinnerin von Paris nach ihrer Operation am Sprunggelenk Mitte August nicht rechtzeitig fit wird. «Mein Fuss lässt gewisse Bewegungen im Sand noch nicht zu, das Risiko einer erneuten Verletzung wäre zu hoch», lässt sich Hüberli in einer Medienmitteilung zitieren. Ihre Partnerin Leona Kernen wird die Titelkämpfe deshalb mit Annique Niederhäuser bestreiten. Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaften finden vom 14. bis 23. November im australischen Adelaide statt.