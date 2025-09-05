Ab der kommenden Saison nimmt das Beachvolley-Duo Hüberli/Brunner das langfristige Ziel Olympia 2028 in Angriff.

Legende: Spannen wieder zusammen Nina Brunner (links) und Tanja Hüberli. Freshfocus/Claudio Thoma

Nina Brunner meldet sich nach ihrer Mutterschaftspause zurück auf der Beachvolleyball-Bühne. Ab 2026 tritt die 29-Jährige wieder mit ihrer langjährigen Partnerin Tanja Hüberli an.

Grosses Ziel Los Angeles 2028

Wie die Bronzemedaillengewinnerinnen der Olympischen Spiele 2024 mitteilten, wollen sie an ihre Erfolge anknüpfen.

«Meine Freude am Beachvolleyball ist ungebrochen. Schon früh war für mich klar, dass ich auf die Tour zurückkehren möchte. Mein erster Anruf galt deshalb Tanja, da wir in unseren neun gemeinsamen Jahren unglaublich viel zusammen erlebt, erreicht und aufgebaut haben. Ich freue mich sehr, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen», so Brunner.

Vorfreude bei Hüberli

Auch Hüberli, die jüngst mit Leona Kernen zusammenspannte und aktuell wegen einer Sprunggelenksverletzung ausfällt, freut sich auf Brunners Rückkehr: «Leona ist mir sehr ans Herz gewachsen. (...) Aber der Gedanke, mit Nina nochmals drei Jahre lang alles zu geben, gemeinsam anzugreifen und 2028 zusammen in Los Angeles auf dem Feld zu stehen, ist sehr motivierend.»