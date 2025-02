Magnus Carlsen bietet seine berühmt gewordene Jeans auf Ebay an. Interessierte müssen tief in die Tasche greifen.

Legende: Die «verbotene Jeans» gehört noch ihm, aber nicht mehr lange Magnus Carlsen. KEYSTONE/DPA/Gregor Fischer

Erst kostete die «verbotene» Jeans Magnus Carlsen Geld, nun soll sie eine nette Summe für den guten Zweck einbringen. Der Norweger bietet die Hose, die ihm bei der Blitzschach-WM in New York wegen eines Verstosses gegen die Kleiderordnung eine Strafe von 200 US-Dollar eingebrockt hatte, bei Ebay zum Verkauf an. Der Erlös werde an die Wohltätigkeitsorganisation gespendet, erklärte Carlsen.

«Die verbotene Jeans kann jetzt dir gehören», schrieb der 34-Jährige auf X und betonte, dass sie «während eines Spiels getragen» wurde. Seitdem sei die Hose auch nicht gewaschen worden, so Carlsen. Am Donnerstag lag das Höchstgebot bereits bei fast 8000 Euro, die Auktion läuft bis zum 1. März.

Carlsen hatte bei der Schnell- und Blitzschach-WM für einen Eklat gesorgt, als er in Jeans ans Brett treten wollte. Der Schach-Weltverband Fide belegte ihn deswegen mit der Geldstrafe und stellte Carlsen ein Ultimatum. Der kündigte daraufhin seinen Rückzug an. Die Fide lockerte anschliessend die Regeln und liess Carlsen doch in Jeans antreten.