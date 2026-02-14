Der Walliser ist zu einem besonderen Erfolgserlebnis gekommen. Er gewann mit seinem Team das Turnier «Rising Stars» der NBA.

Legende: Und ein Rebound mehr Kyshawn George krallt sich den Ball im Final gegen Dylan Harper. Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

Der Event mit vier Teams, bestehend aus aufstrebenden jungen Spielern aus der NBA, war in Inglewood in Kalifornien, im Stadion der Los Angeles Clippers, der Auftakt zum All-Stars-Wochenende. Die Besten der Besten der NBA messen sich in der Nacht auf Montag.

Der 22-jährige George und seine Equipe gewannen ihren Halbfinal 41:36 und setzten sich im Final 25:24 durch. Der in der NBA bei den Washington Wizards engagierte George steuerte in den beiden Partien von verkürzter Dauer 4 Punkte und 3 Rebounds beziehungsweise 2 Punkte und 3 Rebounds bei.

Niederhäuser bei Halbfinal-Pleite stark

Zu den Auserwählten gehörte auch Yanic Konan Niederhäuser. Der in einem Monat 23-jährig werdende Freiburger verlor in der Spielstätte seines Arbeitgebers mit seinem Team trotz starker Leistung im anderen Halbfinal. Niederhäuser war mit 11 Punkten bester Werfer des Spiels. Dazu gelangen ihm 2 Rebounds.

