Der Event mit vier Teams, bestehend aus aufstrebenden jungen Spielern aus der NBA, war in Inglewood in Kalifornien, im Stadion der Los Angeles Clippers, der Auftakt zum All-Stars-Wochenende. Die Besten der Besten der NBA messen sich in der Nacht auf Montag.
Der 22-jährige George und seine Equipe gewannen ihren Halbfinal 41:36 und setzten sich im Final 25:24 durch. Der in der NBA bei den Washington Wizards engagierte George steuerte in den beiden Partien von verkürzter Dauer 4 Punkte und 3 Rebounds beziehungsweise 2 Punkte und 3 Rebounds bei.
Niederhäuser bei Halbfinal-Pleite stark
Zu den Auserwählten gehörte auch Yanic Konan Niederhäuser. Der in einem Monat 23-jährig werdende Freiburger verlor in der Spielstätte seines Arbeitgebers mit seinem Team trotz starker Leistung im anderen Halbfinal. Niederhäuser war mit 11 Punkten bester Werfer des Spiels. Dazu gelangen ihm 2 Rebounds.