Was bringt die Heim-WM? Wer tickt wie? Tauchen Sie ein in zwei SRF-Video-Serien rund um die Biathlon-WM in Lenzerheide.

Serie 1: Heimspiel

Aita Gasparin, Joscha Burkhalter, Gion Stalder, Lena Häcki-Gross, Niklas Hartweg, Jeremy Finello, Sebastian Stalder, Elisa Gasparin, Amy Baserga und Lea Meier fiebern im untenstehenden Format den globalen Heim-Titelkämpfen entgegen. Dabei teilen sie mit uns die Vorfreude, verraten ihre Ziele, Tricks und erhofften Bedingungen.

Serie 2: Charakterzüge

Lernen Sie in folgender Rubrik die Schweizer Biathlon-Asse auf unterhaltsame Art und Weise besser kennen. Die Teamkolleginnen und Teamkollegen beschreiben sich anhand von Eigenschaften gegenseitig und ermitteln etwa die chaotischste, witzigste oder ungeschickteste Person.

Zudem: Die SRF-Dokumentation zum Biathlonsport hierzulande

Der Film «Biathlon in der Schweiz – Aufstieg einer Sportart» zeichnet den steilen, aber schwierigen Aufstieg des Biathlons in der Schweiz in den letzten rund 20 Jahren nach. Die Dokumentation von Produzent Manuel Köng greift auch die Vorbereitung auf die erstmalige WM in der Schweiz auf. Klappt es in heimischen Gefilden, in der Lenzerheide vom 12. bis 23. Februar, mit der 1. WM-Medaille für die Schweiz?

