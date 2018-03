Martin Fourcade ging bereits als Erster ins Rennen, nachdem er am Freitag im Sprint triumphiert hatte. In der Verfolgung baute er seine Führung kontinuierlich bis auf knapp eine Minute auf den Norweger Johannes Thingnes Bö aus. Die eine Strafrunde zum Schluss war eher eine Ehrenrunde.

Beeindruckende Zahlen

Der 5-fache Olympiasieger gewann sein 9. Weltcup-Rennen in diesem Winter und das 74. insgesamt. Auch in der Anzahl an Saisonsiegen zog Fourcade an Konkurrent Bö vorbei, der ihm zu Beginn des Winters das Leben schwer gemacht hatte. Zudem war es der 20. Podestplatz im 20. Saisonrennen für den 29-Jährigen.

Die Schweizer spielten in der Verfolgung nach den schwachen Resultaten im Sprint eine untergeordnete Rolle. Benjamin Weger stiess trotz 2 Strafrunden vom 28. auf den 22. Rang vor.