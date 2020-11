Weger bei Lägreid-Coup nicht in den Top 30

Auftakt der Frauen an Wierer

Beim Saisonauftakt der Biathleten in Kontiolahti (FIN) ist Benjamin Weger über 20 km der Beste des Schweizer Männer-Quartetts.

Der Norweger Sturla Holm Lägreid feiert einen Überraschungssieg.

Bei den Frauen setzt sich Dorothea Wierer hauchdünn durch.

Die Biathlon-Saison hat bei den Männern mit einer faustdicken Überraschung begonnen. Dass der Sieger aus Norwegen kommt, ist noch keine Sensation. Doch der Gewinner heisst nicht etwa Johannes Thingnes Bö, sondern Sturla Holm Lägreid. Noch nie gehört? Kein Wunder. Der 23-Jährige kam bislang nur selten im Weltcup zum Einsatz.

In Kontiolahti erhielt Lägreid wieder einmal eine Einsatzchance – und nutzte diese optimal. Er traf mit allen 20 Schüssen ins Schwarze und setzte sich mit knapp 20 Sekunden Vorsprung vor Bö, dem Dominator der letzten Jahre, durch. Bö verfehlte wie auch der drittplatzierte Deutsche Erik Lesser eine Scheibe.

8 Weltcuppunkte für Weger

Vom Schweizer Quartett realisierte keiner einen Exploit. Benjamin Weger absolvierte zwar seine ersten beiden Schiessen der Saison fehlerfrei. Doch danach unterlief ihm noch je ein Fehler, so dass am Ende Rang 33 resultierte. Damit warf es für ihn – im Gegensatz zu Jeremy Finello (44.), Sebastian Stalder (54.) und Niklas Hartweg (60.) – immerhin noch ein paar Weltcuppunkte ab.

Wierer siegt knapp – Schweizer Duo in den Punkten

Das Rennen über 15 km der Frauen wurde eine Beute der Favoritin. Dorothea Wierer, die Gesamtweltcup-Gewinnerin der Vorsaison, leistete sich bei 20 Schüssen keinen Fehler und sah lange Zeit wie die souveräne Siegerin aus. Doch im Ziel lag die Südtirolerin trotzdem nur den Wimpernschlag von 0,8 Sekunden vor der Deutschen Denise Herrmann, die nach einem Schiessfehler in der Loipe fast eine Minute auf Wierer gutmachte. Platz 3 ging an Johanna Skottheim (SWE).

Die Schweizerinnen klassierten sich ausserhalb der Top 30. Aita Gasparin (34.) und Lena Häcki (40.) liefen knapp in die Punkte. Selina Gasparin verzichtete kurzfristig wegen einer Erkältung auf einen Start beim anspruchsvollen Einzel-Rennen. Im Sprint vom Sonntag will die 36-Jährige aber an den Start gehen.