Für Niklas Hartweg geht es nach seinem Exploit von letzter Woche in Hochfilzen weiter. Im Rhythmus dürfte er so oder so sein.

Vergangene Woche im Einzel-Wettkampf über 20 km beim Saisonauftakt in Kontiolahti (FIN) sorgte Niklas Hartweg für die Musik. Im allerersten Wettkampf nach dem Rücktritt des langjährigen Schweizer Teamleaders Benjamin Weger lief der 22-jährige Innerschweizer sensationell auf das Podest. Als Zweiter verpasste Hartweg den ersten Weltcupsieg eines Schweizer Biathleten um 37 Sekunden.

Das Echo auf seinen Coup war überwältigend. Hartweg erreichten viele Nachrichten, die Freude über seinen Exploit war nicht nur im Freundeskreis gross. «In diesem Ausmass war das alles völlig neu für mich», sagt Hartweg.

00:39 Video Hartweg: «Viele haben gratuliert, von denen ich lange nichts mehr gehört habe» Aus Sport-Clip vom 08.12.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Für Musik sorgt Hartweg auch neben der Loipe und abseits des Schiessstandes. Seit er 2019 wegen einer Lungenentzündung aussetzen musste, produziert er unter dem Künstlernamen «Nik Perry» eigene Songs.

Er tut dies zu Hause am Laptop. Sein Hobby sei «nicht sehr zeitaufwändig», sagt der Biathlon-Profi: «Es hat mit ‹Beats basteln› begonnen und sich dann weiter entwickelt, weil es mir solche Freude bereitete.» Die Musik ist für Hartweg ein Mittel, um «den Kopf zu lüften und kreativ zu sein».

01:00 Video Hartweg: «Musik war schon immer ein Thema bei mir» Aus Sport-Clip vom 08.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Die Heim-WM als grosses Ziel

Im Schweizer Biathlon-Team hat sich Hartweg in der Auftakt-Woche in Finnland sogleich als neuer Taktgeber entpuppt. Nach dem Einzel gelangen ihm auch in der Staffel, dem Sprint und bis vor dem letzten Schiessen in der Verfolgung starke Leistungen. Im liegenden Anschlag hat Hartweg bislang sämtliche 30 Schüsse getroffen.

Für einen Schweizer Biathleten geht es fast nicht besser.

Seine gute Form möchte der Junioren-Weltmeister von 2019, der auch den deutschen Pass besitzt, an diesem Wochenende in Österreich bestätigen. In Hochfilzen stehen von Freitag bis Sonntag ein Sprint, eine Staffel und eine Verfolgung auf dem Programm (alle Rennen sind live bei SRF zu sehen). Das nächste Einzel-Rennen über 20 km steht indes erst am 11. Januar 2023 in Ruhpolding (GER) an.

Noch etwas länger gedulden muss sich Hartweg bis zu einem absoluten Karriere-Highlight: Im Februar 2025 finden in Lenzerheide die Biathlon-Weltmeisterschaften statt. «Die Heim-WM wird bombastisch», glaubt Hartweg: «Und ein Jahr später finden die olympischen Biathlon-Wettkämpfe in Antholz statt. Für einen Schweizer Biathleten geht es fast nicht besser.»

Und wer weiss, vielleicht ist dereinst in einem von Hartwegs Musikvideos eine WM-Medaille zu sehen.