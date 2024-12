Jacquelin beendet lange Serie – Stalder schwächelt in der Loipe

Emilien Jacquelin gewinnt mit dem Sprint in Kontiolahti erstmals seit 2021 wieder ein Einzelrennen.

Der Franzose bleibt ohne Fehler am Schiessstand und setzt sich vor Sebastian Samuelsson (SWE) und Philipp Nawrath (GER) durch.

Bester Schweizer wird Jeremy Finello mit Rang 25. Sebastian Stalder bleibt ohne Fehler, verliert aber in der Loipe enorm viel Zeit.

Emilien Jacquelin hat den 4. Weltcupsieg seiner Karriere in einem Einzelrennen gefeiert. Zuletzt gewann er im Dezember 2021 beim Massenstart in Annecy. Der Franzose blieb im Gegensatz zu Sebastian Samuelsson, der einmal stehend patzte, ohne Fehler und gewann mit 19 Sekunden Vorsprung. Rang 3 beim Sprint über 10 km im finnischen Kontiolahti ging an den Deutschen Philipp Nawrath.

Stalder in der Loipe zu langsam

Sebastian Stalder vergab beim ersten Sprint-Weltcup der Saison einen Spitzenplatz in der Loipe. Er blieb am Schiessstand fehlerlos, verlor aber in der Laufzeit deutlich über eine Minute auf den Sieger. Alleine auf der Schlussrunde nach dem zweiten Schiessen verlor der 26-jährige Zürcher Oberländer noch 15 Positionen. Sein Teamkollege Jeremy Finello klassierte sich trotz zwei Strafrunden als 25. noch vor Stalder (27.). Der Genfer war der neuntschnellste Läufer. Joscha Burkhalter (48.), Niklas Hartweg (57.) und Gion Stalder (81.) verpassten die Top 40.

So geht's weiter

Am Sonntag steht für die Männer im Osten Finnlands der Massenstart über 15 km an. Nächste Station ist dann das Tirol. In Hochfilzen stehen kommendes Wochenende ein Sprint, eine Verfolgung und ein Staffelrennen auf dem Programm.

