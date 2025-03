Weltmeisterin Simon triumphiert – keine Schweizerin in Top 10

Biathlon-Einzel in Pokljuka

Julia Simon (FRA) gewinnt das verkürzte Einzel über 12,5 km in Pokljuka (SLO) vor Hanna Öberg (SWE) und Franziska Preuss (GER).

Preuss baut dadurch ihren Vorsprung im Gesamtweltcup aus, die Einzel-Wertung geht hingegen an Lou Jeanmonnot (FRA).

Die beste Schweizerin ist Aita Gasparin, die ihr zweiterfolgreichstes Einzelrennen bestreitet.

Das Einzel der Männer über 15 km gibt es ab 15:10 Uhr live bei SRF.

Zum ersten Mal im Biathlon-Weltcup hat Julia Simon ein Einzelrennen für sich entschieden. Die 28-jährige Französin, die in dieser Disziplin kürzlich in Lenzerheide Weltmeisterin geworden war, zeigte in Pokljuka eine bestechende Leistung. Sie leistete sich keinen einzigen Fehlschluss, wusste läuferisch zu überzeugen und überquerte die Ziellinie nach 38:08,2 Minuten.

Am nächsten kam ihr die Schwedin Hanna Öberg trotz einem Fehler beim allerletzten Schuss mit einem Rückstand von fast 40 Sekunden, Dritte wurde Franziska Preuss (+46,2 Sekunden). Die Deutsche, die ebenfalls 20 Treffer verzeichnete, konnte damit ihren Vorsprung im Gesamtweltcup auf Verfolgerin Lou Jeanmonnot von 36 auf 60 Punkte ausbauen. Die formstarke Französin wurde mit 2 Schiessfehlern nur 7., dieser Rang reichte ihr aber für den Gewinn der Einzel-Disziplin.

Schweizerinnen nicht in Top 10

Von den 4 Schweizerinnen am Start wusste Aita Gasparin zu überzeugen. Die 31-jährige Bündnerin – beim WM-Einzel in Lenzerheide als 20. die drittbeste Schweizerin – klassierte sich trotz 3 Schiessfehlern auf dem 14. Rang (+3:07,9 Minuten). Das ist ihr bestes Einzel-Ergebnis seit einem 9. Platz vor 5 Jahren ebenfalls in Pokljuka.

Zweitbeste Schweizerin wurde Aitas 2 Jahre ältere Schwester Elisa Gasparin auf Schlussrang 20. Kein Top-Ergebnis schaute für die im Einzel normalerweise überzeugenden Amy Baserga (28.) und Lena Häcki-Gross (38.) heraus. Beide handelten sich Rückstände von über 4 Minuten ein.

Resultate