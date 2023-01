An der Biathlon-EM in Lenzerheide geht der Titel in der Verfolgung an Selina Grotian (GER). Bei den Männern dominieren die Norweger.

Biathlon-EM in Lenzerheide

Die Schweizerinnen haben an der Heim-Biathlon-EM eine Spitzenklassierung verpasst. In der Verfolgung über 10 km in Lenzerheide erzielte Lea Meier das beste Ergebnis. Sie verbesserte sich von Startrang 32 auf Endposition 20. Mit nur zwei Schiessfehlern legte sie die Basis für diese Leistung.

Bei den anderen Schweizerinnen lief es am Schiessstand wesentlich weniger gut. Flurina Volken (4 Fehler), Lydia Hiernickel (6) und Susanna Meinen (7) klassierten sich direkt hintereinander auf den Rängen 41, 42 und 43.

Titel geht nach Deutschland

Den Sieg sicherte sich die Deutsche Selina Grotian. Erst beim letzten Schiessen fiel die Entscheidung. Die in Führung liegende Schwedin Tilda Johansson machte 2 Fehler und musste so die fehlerfreie Grotian noch vorbeiziehen lassen. Bronze ging an die Französin Gilonne Guigonnat.

Norwegische Dominanz bei den Männern

Bei den Männern gingen gleich alle drei Podestplätze an Norweger. Vebjörn Sörum gewann mit 28 Sekunden Vorsprung vor Erlend Bjöntegaard und Endre Strömsheim. Im engen Kampf um Bronze fehlten Andrejs Rastorgujevs (LAT) im Ziel 7 Sekunden, um die norwegische Dominanz zu durchbrechen.

Bester Schweizer war Dajan Danuser auf Rang 45. Dies, obwohl er beim 3. Schiessen gleich 5 Fehlschüsse verzeichnete. Hinter Danuser klassierten sich Joscha Burkhalter und Sandro Bovisi auf den Rängen 46 und 48.

00:33 Video Zusammenfassung Biathlon Männer Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Staffeln am Sonntag

Weiter geht's an der Biathlon-EM am Sonntag, wenn um 10:30 Uhr die Mixed-Staffel und ab 13:30 Uhr die Single-Mixed-Staffel ansteht. Beide Rennen können Sie live bei SRF verfolgen.