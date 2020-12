Benjamin Weger läuft in der Verfolgung in Hochfilzen auf den 12. Platz.

Bei den Frauen macht Elisa Gasparin 9 Plätze gut, klassiert sich aber ausserhalb der Top 30.

Die Siege gehen sowohl bei den Männern (Sturla Holm Lägreid) sowie bei den Frauen (Tiril Eckhoff) an Norwegen.

Benjamin Weger verbesserte sich in Hochfilzen in der Verfolgung über 12,5 km vom 16. auf den 12. Rang. Damit gelang dem 31-jährigen Oberwalliser das zweitbeste Saison-Resultat nach dem 4. Rang im Sprint von Kontiolahti.

Die Top Ten verpasste er durch zwei Fehler im zweiten Liegendschiessen, ansonsten blieb er am Schiessstand makellos. Der zweite qualifizierte Schweizer, Jeremy Finello, verpasste als 50. die Weltcup-Punkte klar.

Lägreid doppelt nach

Zum neuen norwegischen Überflieger mausert sich derweil Sturla Holm Lägreid. Der 23-Jährige, der zum Saisonauftakt in Kontiolahti sowie am Donnerstag im Sprint in Hochfilzen triumphiert hatte, setzte sich am Samstag trotz eines Schiessfehlers auch in der Verfolgung durch.

Schweizerinnen ausserhalb der Top 30

Im Rennen der Frauen über 10 km blieben Top-Klassierungen für die Schweizerinnen ausser Reichweite. Elisa Gasparin (3 Schiessfehler) machte zwar 9 Plätze gut, landete als 32. aber ausserhalb der Top 30. Auch Selina Gasparin (4 Schiessfehler) konnte 15 Ränge gut machen, mehr als Platz 39 lag aber nicht drin. Lena Häcki leistete sich gleich 6 Fehlschüsse und lief nur auf den 52. Platz.

Wie bei den Männern ging auch bei den Frauen der Sieg an Norwegen. Tiril Eckhoff, Sprintsiegerin vom Vortag, liess nur eine Scheibe stehen und setzte sich vor den beiden schwedischen Schwestern Hanna und Elvira Öberg durch.