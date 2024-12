Häcki-Gross in den Top 10 – Premieren-Sieg für Grotian

Biathlon in Le Grand-Bornand

Lena Häcki-Gross schafft beim Massenstartrennen in Le Grand-Bornand den Sprung in die Top 10.

Bei den Männern belegen Sebastian Stalder und Jeremy Finello die Ränge 20 und 22.

Die Siege gehen an Tarjei Bö und Selina Grotian, die im Weltcup erstmals aufs Podest steigt.

Zum Abschluss des Biathlon-Jahres hat Lena Häcki-Gross in Le Grand-Bornand ihr zweitbestes Saison-Resultat eingefahren. Die 29-Jährige verzeichnete zwar 3 Fehlschüsse, dies reichte bei widrigen Bedingungen aber für den respektablen 10. Schlussrang.

An der Spitze kam es derweil zu einer Überraschung. Selina Grotian fing auf der Schlussrunde ihre Landsfrau und Gesamtweltcup-Leaderin Franziska Preuss noch ab und holte sich trotz einer Strafrunde im Vergleich zu ihrer fehlerfreien Teamkollegin ihren 1. Sieg im Weltcup. Das Podest komplettierte die Slowakin Paulina Batovska Fialkova dank einem überragenden Schlusssprint, mit dem sie die Einheimische Jeanne Richard noch abfing.

Riethmüller zwischen Bö-Brüdern mit Podest-Premiere

Im Männer-Rennen hätten die Bö-Brüder in den französischen Alpen beinahe einen Doppelsieg gefeiert, doch Danilo Riethmüller vermieste den Norwegern das perfekte Rennen. Mit nur einem Fehler bei 20 Schüssen überzeugte der Deutsche und feierte als 2. seinen 1. Podestplatz im Weltcup. Neben Tarjei Bö an der Spitze und Johannes Thingnes Bö als 3. liefen mit Sturla Holm Lägreid, Martin Uldal und Vebjörn Sörum gleich 3 weitere Norweger in die Top 6.

Aus Schweizer Sicht waren mit Sebastian Stalder und Jeremy Finello 2 Schweizer im Feld der besten 30 vertreten. Stalder belegte nach je einem Schiessfehler liegend und stehend den 20. Schlussrang. Finello kam trotz der achtbesten Laufleistung im Feld wegen 6 Strafrunden nicht über den 22. Platz hinaus.

Resultate