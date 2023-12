Lena Häcki-Gross hatte die Stimmung vor der Weltcup-Premiere in der Schweiz so richtig angeheizt. Nach ihrem Podestplatz in der Verfolgung vom letzten Wochenende wollte sie nun auch in Lenzerheide brillieren.

Im 1. Wettkampf, im Sprint über 7,5 Kilometer, ist dies der Engelbergerin aber noch nicht ganz gelungen. Die 28-Jährige lieferte zwar eine sensationelle Laufleistung ab, patzte aber am Schiessstand. Im Liegendschiessen handelte sie sich bereits eine Hypothek von 2 Fehlschüssen ein, im Stehendbewerb kam 1 weiterer dazu.

Sieg geht nach Frankreich

Deshalb musste sich Häcki-Gross am Ende mit dem 19. Platz zufriedengeben. In der Verfolgung und im Massenstart wird die Schweizerin aber erneut angreifen wollen. Den 1. Sieg in Lenzerheide schnappte sich die Französin Justine Braisaz-Bouchet vor Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen und Lisa Vittozzi aus Italien.

01:41 Video Häcki-Gross: «Habe im Liegendschiessen leider falsch auf den Wind reagiert» Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Als zweitbeste Schweizerin kam Amy Baserga (1 Fehler) als 30. direkt vor Lea Meier (0) ins Ziel. Aita Gasparin (2) lief als 34. ebenfalls in die Punkte. Zahlreiche Biathletinnen und Biathleten schlagen sich derzeit mit gesundheitlichen Problemen herum, so fehlte etwa aus dem Schweizer Team auch Elisa Gasparin wegen Corona.

Das weitere Live-Programm aus Lenzerheide: