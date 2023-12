Der 23-Jährige klassiert sich in Lenzerheide auf Rang 11. Deutlich weniger gut lief es Sebastian Stalder.

Biathlon in Lenzerheide

Niklas Hartweg hat in Lenzerheide für das beste Schweizer Resultat gesorgt. Der 23-jährige Schwyzer, der in Hochfilzen krankheitshalber nicht am Start gewesen war, lief im Sprint über 10 km auf den 11. Platz. Für Hartweg wäre ein noch besseres Resultat dringelegen, allerdings setzte der beste U25-Athlet der vergangenen Saison beim Stehendschiessen den dritten Schuss daneben.

«Ich motze jetzt nicht über den einen Fehler. Ich bin unfassbar zufrieden, denn ich habe nicht mit viel gerechnet», sagte Hartweg, der sich nach einer Infektion normalerweise etwas mehr Zeit bis zur Rückkehr gönnt. «Wir haben uns noch überlegt, wie sinnvoll ein Start ist. Heute haben wir gezeigt, dass es wirklich Sinn gemacht hat.»

Doll lässt Deutschland erneut jubeln

Auf Tagessieger Benedikt Doll büsste Hartweg 1:12 Minuten ein. Der Sprint-Weltmeister von 2017 traf alle 10 Scheiben und sorgte mit seinem Erfolg in Lenzerheide für den bereits dritten Sieg eines Deutschen in diesem Winter. Der Norweger Johannes Thingnes Bö und sowie Dolls Landsmann Philipp Nawrath, der überraschend den Sprint in Östersund gewonnen hatte, komplettierten mit je einem Schiessfehler das Podest.

Stalder mit Luft nach oben

Eine kleine Enttäuschung setzte es für Sebastian Stalder ab, der ausgerechnet beim Heimrennen sein schlechtestes Resultat im bisherigen Winter einfuhr. Nach zwei Fehlern beim Stehendschiessen und einer mässigen Laufleistung reichte es dem Zürcher nur zu Rang 42.

Joscha Burkhalter klassierte sich als 35. noch vor Stalder und wird in der Verfolgung am Samstag dabei sein. Jeremy Finello hingegen leistete sich am Schiessstand gleich 5 Patzer und verpasste die Top 60.

