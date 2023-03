Sebastian Stalder wird im Einzelrennen in Östersund über 20 km guter Siebter.

Vetle Christiansen (NOR) gewinnt die kleine Kristallkugel.

Bei den Frauen ist Amy Baserga die beste Schweizerin.

Sebastian Stalder ist im 20 Kilometer Einzel auf den 7. Rang gelaufen. Der Zürcher zeigte eine starke Leistung und beging nur einen Fehlschuss. Der Sieg in Östersund geht an den Deutschen Benedikt Doll überlegen vor dem Italiener Tommaso Giacomel und dem Norweger Vetle Christiansen. Christiansen gewann dank diesem Ergebnis die kleine Kristallkugel im Einzel.

Hartweg weit zurück

Niklas Hartweg hätte den Norweger noch am Gewinn der Kugel hindern können. Doch der 23-Jährige startete aufgrund einer Krankheit angeschlagen in das Rennen und hatte trotz einer guten Schiessleistung (nur einen Fehler) keine Chancen auf einen Podestplatz. Er lag bei der Zieldurchfahrt auf dem 15. Platz, landete am Ende auf Rang 26. Viele Topathleten wie der Dominator Johannes Bö waren aufgrund einer Corona-Infektion nicht am Start.

00:29 Video Hier läuft Stalder ins Ziel Aus Sport-Clip vom 09.03.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Italienerinnen jubeln

Bei den Frauen feierte Italien einen Doppelsieg: Dorothea Wierer gewann den Weltcup-Einzelwettkampf vor Lisa Vittozzi. Wierer absolvierte die 15 km und 4 Schiessen in 41:19,6 Minuten, ihre Landsfrau Vittozzi benötigte 25,5 Sekunden länger. Beide blieben ohne Fehlschuss und machten auch damit den Unterschied zu der Deutschen Denise Herrmann-Wick, welche mit einer Strafminute den letzten Podiumsplatz ergatterte (+ 1:38,8).

00:22 Video Hier läuft Wierer ins Ziel ein Aus Sport-Clip vom 09.03.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Eine Schweizerin in Top 20

Amy Baserga lief als beste Schweizerin auf den 19. Platz. Die 22-jährige Schwyzerin verpasste eine bessere Klassierung wie Lena Häcki-Gross (22.) wegen 2 Schiessfehlern. Noch vor dem 2. Schiessen hatte Baserga an 4. Stelle gelegen.

Aita Gasparin wurde 34. (3 Schiessfehler), ihre Schwester Elisa Gasparin 58. (3). Die ehemalige Langläuferin Lydia Hiernickel bezahlte Lehrgeld, musste 9 Strafrunden absolvieren und wurde 86.