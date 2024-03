Das Schweizer Quartett mit Lea Meier, Lena Häcki-Gross, Susanna Meinen und Aita Gasparin belegt im Staffelrennen in Soldier Hollow über 4x6 km nur Rang 12.

Um 23:00 Uhr findet im US-Bundesstaat Utah der Sprint der Männer statt.

Nach dem Debakel bei den Männern hat das letzte Staffelrennen der Saison auch für die Schweizer Biathletinnen enttäuschend geendet. Das Quartett musste sich bei fast frühlingshaftem Wetter in Soldier Hollow mit dem 12. Rang zufrieden geben.

Die Schweizerinnen traten allerdings nicht in Bestbesetzung an. Anstelle der angeschlagenen Amy Baserga und Elisa Gasparin kamen Lea Meier und Susanna Meinen zum Zug. Während Startläuferin Meier am Schiesstand mit zwei Fehlern eine solide Leistung zeigte, musste Meinen auf der dritten Ablösung gleich zweimal in die Strafrunde. Davor hatte bereits Lena Häcki-Gross am Schiessstand Nerven gezeigt und eine Strafrunde nicht verhindern können.

Gasparin in guter Form

So übernahm Schlussläuferin Aita Gasparin, die am Vortag im Sprint mit Rang 8 ihr bestes Weltcup-Ergebnis in einem Einzelrennen erzielt hatte, nur an 12. Stelle liegend. Die Engadinerin räumte zwar 9 von 10 Scheiben ab, konnte sich rangmässig aber nicht mehr verbessern.

Legende: War die treffsicherste aus dem Schweizer Quartett Aita Gasparin. Freshfocus/Nordic Focus/Vianney Thibaut

Der Sieg ging an die Norwegerinnen um Ingrid Landmark Tandrevold. Die Skandinavierinnen wiesen mit 5 Fehlern neben den viertplatzierten Österreicherinnen die beste Bilanz am Schiessstand auf und setzten sich vor Deutschland und Schweden durch. Norwegen entschied damit erstmals seit der Saison 2019/20 wieder den Disziplinen-Weltcup für sich.